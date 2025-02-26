Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Повар объяснил, как избежать прилипания при приготовлении блинов

Повар Малышев: чугунная сковорода подойдет для выпекания блинов
close
zarzamora/Shutterstock/FOTODOM

Блины лучше выпекать на сковороде с толстым дном, чтобы они не прилипали. Об этом газете «Взгляд» рассказал шеф-повар Григорий Малышев.

По его словам, лучшим вариантом станет чугунная посуда. Помимо этого, он порекомендовал хорошо нагреть ее и смазать маслом перед выпеканием.

«Еще один важный момент – количество масла. Его не должно быть слишком много, иначе под его давлением блины начнут скатываться. Масло необходимо распределить по всей поверхности сковороды тонким слоем», — отметил Малышев.

Он также призвал не торопиться с переворачиванием блина и дать ему время схватиться и достаточно пропечься, чтобы они не испортились.

Шеф-повар Владислав Пискунов до этого говорил, что нехватка яиц или их отсутствие в тесте могут приводить к тому, что блины при выпекании рвутся. Кроме того, по его словам, причина может заключаться в плохой сковороде. Повар отметил, что к хорошей посуде ничего не должно прилипать. Эксперт также посоветовал смазывать сковороду маслом во время выпекания блинов по мере необходимости.

Ранее москвичам рассказали, во сколько им обойдется приготовление блинов на Масленицу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами