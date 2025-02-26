Повар объяснил, как избежать прилипания при приготовлении блинов

Блины лучше выпекать на сковороде с толстым дном, чтобы они не прилипали. Об этом газете «Взгляд» рассказал шеф-повар Григорий Малышев.

По его словам, лучшим вариантом станет чугунная посуда. Помимо этого, он порекомендовал хорошо нагреть ее и смазать маслом перед выпеканием.

«Еще один важный момент – количество масла. Его не должно быть слишком много, иначе под его давлением блины начнут скатываться. Масло необходимо распределить по всей поверхности сковороды тонким слоем», — отметил Малышев.

Он также призвал не торопиться с переворачиванием блина и дать ему время схватиться и достаточно пропечься, чтобы они не испортились.

Шеф-повар Владислав Пискунов до этого говорил, что нехватка яиц или их отсутствие в тесте могут приводить к тому, что блины при выпекании рвутся. Кроме того, по его словам, причина может заключаться в плохой сковороде. Повар отметил, что к хорошей посуде ничего не должно прилипать. Эксперт также посоветовал смазывать сковороду маслом во время выпекания блинов по мере необходимости.

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