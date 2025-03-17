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Назван лайфках, который поможет очистить диван от пятен

Pravda.Ru: раствор из чистящего средства очистит диван от пятен
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unsplash.com

Раствор из средства для мытья посуды или мягкого чистящего средства и воды поможет очистить диван от пыли, грязи и посторонних запахов. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

По их словам, в нем нужно смочить чистую тряпку, после чего обернуть ею крышку от кастрюли и протереть поверхность. Эксперты уточнили, что такой способ поможет равномерно распределять давление и эффективнее удалить грязь.

«Выбирайте ароматные моющие средства. Например, с запахами лаванды, цитрусовых или белого мускуса. Повторяйте процедуру раз в неделю. Это поможет поддерживать свежесть дивана на постоянной основе», — добавили в сообщении.

Для кожаных диванов можно использовать раствор из марсельского мыла и воды, заключили специалисты.

Главный дизайнер Hoff Светлана Косарева до этого рассказала «Газете.Ru», что цдачно подобранная ткань обеспечивает долговечность и комфорт мягкой мебели. Она добавила, что в моде остается минимализм, но более теплый, уютный и многослойный. В центре внимания теперь необычные фактурные обивки.

Ранее россиянам назвали легкий способ для очищения духовки от жира.

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