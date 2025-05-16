В России хотят расширить список оснований для увольнения мигрантов

На рассмотрение депутатов Госдумы внесли законопроект, который предполагает расширение перечня оснований для увольнения с работы мигрантов. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на документ.

Авторы инициативы напоминают, что еще в 2014 году регионам РФ предоставили право самостоятельно вводить квоты на наем иностранных работников. При этом эти ограничения не включались в Трудовой кодекс РФ, что создает юридическое противоречие для предпринимателей. Так, идя на увольнение, они рискуют либо получить штраф от властей региона, либо столкнуться с разбирательством в суде, куда может обратиться сокращенный с работы мигрант.

Парламентарии призвали устранить этот пробел с помощью нового законопроекта.

Напомним, в РФ с апреля вступили в силу новые правила приема в школы детей-мигрантов. Теперь школьники должны сдавать экзамен на знание русского языка — без него в учебное учреждение ребенка не зачислят. Как сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, из 1762 записавшихся на тестирование 81% было отказано в принятии документов. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее курьеров призвали уволиться за отказ доставлять россиянам свинину.