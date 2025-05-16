Психолог рассказала, почему нельзя отправлять детей в лагерь против желания

Родителям не стоит отправлять ребенка в детский лагерь против его желания, потому что это грозит серьезной психологической травмой. Об этом «Москве 24» рассказала детский психолог Наталья Наумова.

По ее словам, лучше всего заранее настроить ребенка в положительном ключе и рассказать об интересных деталях жизни в лагере, если ребенок никогда в нем не был.

«Отправлять туда через силу — плохая идея. Это способно привести к психологической травме и затаенной обиде на родителей. Ребенок может стать замкнутым, необщительным, решить, что взрослым больше доверять нельзя. За этим последуют ложь и скрытность», — подчеркнула Наумова.

Перед таким отдыхом она посоветовала оценить, как дети взаимодействуют с окружающими и насколько развиты его коммуникативные навыки. Если с этим есть проблемы, лучше обратиться к психологу, заключила эксперт.

В марте сообщалось, что депутаты Государственной думы и сенаторы Совета федерации внесли на рассмотрение парламента законопроект о возможности получения налогового вычета родителями и опекунам за оплату путевок в детские лагеря.

Ранее стало известно, что московским школьникам стали рекламировать военно-спортивные лагеря.