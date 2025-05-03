Московским школьникам стали рекламировать военнизированные лагеря

Московским школьникам стали рекламировать летние патриотические лагеря, в которых те смогут получить начальное представление о современной военной службе. Об этом сообщает телеканал RTVI.

Рекламные объявления появились на сайте электронных дневников школьников столицы. Их приглашают в лагеря, создание которых было приурочено к 80-летию победы Советского Союза в Великой Отечественной войне.

Лагеря для учащихся 7–10-х классов были названы в честь советских маршалов Константина Рокоссовского, Георгия Жукова и Александра Василевского. Они расположены на территории полигона «Алабино», парка «Патриот» и Ногинского спасательного центра МЧС. В лагерях дети приобретут навыки управления дронами, ориентирования на местности, а также научатся оказывать первую медицинскую помощь в полевых условиях. Кроме того, программа обучения предполагает тактическую и огневую подготовку.

Сейчас объявляется, что в такие лагеря смогут попасть только победители олимпиад, конкурсов и спортивных и военно-патриотических соревнований. При этом их реклама уже проводится через родительские чаты.

До этого учитель истории высказался против перегрузки школьников военно-патриотическим воспитанием.

Ранее около 250 школьников из РФ отправились в летний лагерь «Сондовон» в КНДР.