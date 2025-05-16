«Все зависит от семьи»: запрет на сладости в алкомаркетах сочли бесполезным

Если в России утвердят инициативу депутатов Госдумы о запрете на торговлю сладостями в магазинах с алкогольными напитками, то это все равно не будет иметь ожидаемого результата. Склонность людей к зависимости от спиртных напитков формируется не в алкомаркетах, а в семьях, подчеркнула в беседе с 360.ru детский и семейный психолог Надежда Резенова.

«Поэкспериментировать можно, но это не решит проблему, на мой взгляд. Отношение формируется в семье. Культура пития и отношение родителей к алкоголю будут иметь большое значение», — пояснила специалист.

Она посоветовала вместо акцента на запретах уделить больше внимания пропаганде здорового образа жизни, формированию здоровых привычек. По мнению психолога, важно направлять фокус внимания не на избегание какой-то определенной проблемы, а на желаемый результат.

Что касается детей, то они в любом случае будут обращать меньше внимания на спиртное, если у родителей никаких проблем с алкозависимостью нет, убеждена Резенова. То, что является просто фоном в жизни, не будет перетягивать на себя внимания, а идея купить алкоголь у подростка может появиться не из-за самого посещения магазина, а из-за соответствующей обстановки в семье, заключила специалист.

Напомним, накануне первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая выступила с инициативой запретить продажу сладостей в магазинах со спиртным. По мнению парламентария, алкомаркеты намеренно продают «детские вкусняшки» по ценам ниже, чем в других магазинах. Это приводит к тому, что для несовершеннолетних такие магазины «становятся родными». Депутат подчеркнула, что крайне важно, чтобы дети перестали заходить в магазины со спиртным «как в свои любимые магазины».

Ранее Мурашко оценил результаты ограничений на продажу алкоголя в регионах РФ.