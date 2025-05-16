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В МВД рассказали о типичном поведении мошенника

МВД: мошенники играют на эмоциях и создают ложную срочность
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Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники внешне ничем не примечательны, легко сливаются с толпой, при этом хитры и изворотливы. Об этом рассказали в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

«Характерные черты: уверен в своем превосходстве над гражданами, силен перед слабыми, хитер и изворотлив, профессионал обмана, технически подкован и склонен к нарциссизму», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что аферисты нередко ведут себя агрессивно или слащаво, играя на эмоциях и подгоняя человека к действиям. Зачастую мошенник самоутверждается за счет жертвы. В МВД напомнили, что злоумышленники используют взломанные аккаунты, фишинговые сайты и поддельные документы, а также вредоносные программы и средства анонимности.

Однако аферисты боятся уточняющих вопросов и теряют интерес при осведомленности и уверенности оппонента.

До этого директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» Александр Вураско рассказал, что мошенники придумали несколько схем для обхода самозапрета на кредиты. Так, россиянам могут позвонить якобы от имени представителя налоговой службы и сообщить о задолженности или ошибке в кредитной истории, для устранения которой необходимо снять самозапрет. Мошенники вынуждают жертву выполнить их указания под предлогом срочности и угрозы штрафов.

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