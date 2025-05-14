Москвичам пообещали «конвейер» дождливых циклонов

Тишковец: в Москве до конца мая может выпасть до 60% месячной нормы осадков

Еще до 60% от месячной нормы осадков может выпасть в Москве до конца мая. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Май почти до конца будет прохладным и довольно переувлажненным. Ожидается еще до 60% от месячной нормы осадков, в городе за месяц выпадет в 1,5 раза больше дождей, чем положено по климату. Это будет конвейер дождливых циклонов», — рассказал собеседник агентства.

Тишковец добавил, что уже в грядущую пятницу в столице потеплеет до положенной в мае климатической нормы +15°С...+20°С. Пик потепления ожидается на выходных, когда по ночам будет не ниже +7°С...+12°С, а после полудня до +16°С...+22°С, отметил эксперт погоды.

При этом потепление ожидается недолгим, указал Тишковец. По словам синоптика, в начале следующей недели холодный фронт обрушит на столицу аномальные ливни, сопровождаемые вторжением очередной порции полярного воздуха. В понедельник, 19 мая, дневная температура будет колебаться в пределах +13°С...+18°С, во вторник столбики термометров не поднимутся выше отметки в +16°С.

13 мая синоптик и метеоролог Александр Ильин сообщил, что в столичном регионе очередная неделя началась с похолодания, ожидаются даже ночные заморозки. Этот холод принес ветер из Арктики, который будет формировать погоду почти всю текущую неделю.

Ранее один из подмосковных городов накрыло градом размером с горошину.