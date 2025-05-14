На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москвичам пообещали «конвейер» дождливых циклонов

Тишковец: в Москве до конца мая может выпасть до 60% месячной нормы осадков
close
Москва с огоньком | Новости Москвы/VK

Еще до 60% от месячной нормы осадков может выпасть в Москве до конца мая. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Май почти до конца будет прохладным и довольно переувлажненным. Ожидается еще до 60% от месячной нормы осадков, в городе за месяц выпадет в 1,5 раза больше дождей, чем положено по климату. Это будет конвейер дождливых циклонов», — рассказал собеседник агентства.

Тишковец добавил, что уже в грядущую пятницу в столице потеплеет до положенной в мае климатической нормы +15°С...+20°С. Пик потепления ожидается на выходных, когда по ночам будет не ниже +7°С...+12°С, а после полудня до +16°С...+22°С, отметил эксперт погоды.

При этом потепление ожидается недолгим, указал Тишковец. По словам синоптика, в начале следующей недели холодный фронт обрушит на столицу аномальные ливни, сопровождаемые вторжением очередной порции полярного воздуха. В понедельник, 19 мая, дневная температура будет колебаться в пределах +13°С...+18°С, во вторник столбики термометров не поднимутся выше отметки в +16°С.

13 мая синоптик и метеоролог Александр Ильин сообщил, что в столичном регионе очередная неделя началась с похолодания, ожидаются даже ночные заморозки. Этот холод принес ветер из Арктики, который будет формировать погоду почти всю текущую неделю.

Ранее один из подмосковных городов накрыло градом размером с горошину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами