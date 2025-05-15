Москвичей предупредили о «желтом» уровне погодной опасности

«Желтый» уровень погодной опасности объявили синоптики Гидрометцентра РФ 16 мая. В Москве и области обещают первую в текущем месяце грозу, передает ТАСС.

«Гроза ожидается в период с 12:00 до 18:00 мск пятницы, кроме того, ожидается ветер с порывами до 16 м/с», — сказали агентству специалисты.

В Московской области предупреждение будет действовать до 21:00 мск.

По прогнозам Гидрометцентра, этой ночью в российской столице будет облачно с прояснениями, в Подмосковье обещают небольшие осадки. Воздух прогреется до +8°C в Москве и до +10°C — в области.

Днем 16 мая потеплеет до +21°C в столице, а в области прогнозируют +22°C.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что с пятницы, 16 мая, в столицу вернется майское тепло и погода будет близка к норме.

В свою очередь синоптик и метеоролог Александр Ильин заверил жителей столицы, что ближе к выходным произойдет «температурный перелом» и в город вернется тепло. По словам эксперта, очередная неделя началась с похолодания из-за того, что ветер принес холод из Арктики, который будет формировать погоду почти всю неделю.

Ранее сообщалось, что в Сибири и на Дальнем Востоке началось похолодание.