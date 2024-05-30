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Тополиный пух может вывести автомобиль из строя

Автоэксперт Хайцеэр: из-за тополиного пуха может выйти из строя двигатель

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Depositphotos

Тополиный пух может стать причиной поломки двигателя автомобиля. Об этом «Газете.Ru» рассказал вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр.

«Первое, что страдает от тополиного пуха, это радиатор охлаждения. Особенно это касается машин, в которых он изначально был покрыт обильным слоем пыли и после зимы его никто не мыл. Пух смешивается с грязью, и вся эта масса превращается в сплошной «бетон», который затрудняет нормальное функционирование автомобиля, в частности, системы охлаждения. Из-за этого двигатель начинает сильно перегреваться», — сказал Хайцеэр.

Если при этом вовремя не заметить процесс перегрев мотора, то агрегат может выйти из строя и собственнику машины придется его перебирать. В лучшем случае, выдавит прокладку головки блока цилиндров, в худшем может появиться трещина в блоке, пояснил эксперт.

Кроме того, тополиный пух забивает воздушный фильтр, а из-за этого снижается его пропускная способность. В двигатель поступает недостаточное для правильного сгорания топлива количество воздуха. Это приводит к снижению мощности мотора, сказал Хайцеэр.

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