Аллерголог объяснила, как защититься от тополиного пуха

Период с мая по июнь – непростой для аллергиков из-за тополиного пуха. Причем переносить какие-либо симптомы аллергии без медицинской помощи нельзя — если вовремя не обратиться к врачу, то они перетекут в круглогодичное заболевание, заявила в беседе с 360.ru иммунолог-аллерголог Надежда Логина.

Помощь специалиста требуется, если из-за тополиного пуха у человека наблюдаются такие симптомы, как зуд и ощущение «песка» в глазах, насморк, а также постоянное чихание.

«В тяжелых случаях могут быть затрудненное дыхание и кашель, так называемая бронхиальная астма», — добавила Логина.

Аллергию важно своевременно диагностировать, после чего требуется лечение под присмотром врача. Если вовремя не обратиться за медицинской помощью, то заболевание можно запустить – тогда оно будет мучить в течение всего года, а не только весной и в начале лета, подчеркнула специалист.

Важно помнить, что сегодня аллергия полностью поддается лечению за счет новых методов. К примеру, аллерген-специфической иммунотерапии или аутолимфоцитной терапии, когда для борьбы с болезнью используют собственные иммунные клетки и вводят их в виде инъекции, отметила Логина.

«Это позволяет вылечить заболевание, даже если у пациента аллергия на несколько видов пыльцы», — объяснила она, подчеркнув, что после этого пациенту не нужно будет принимать никакие лекарства от аллергии.

Напомним, врачи предупреждают, что принимать антигистаминные препараты следует строго по рецепту, так как самолечение чревато более серьезными проблемами со здоровьем.

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