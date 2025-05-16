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Россиян предупредили об опасности тренда на наращивание зубов гель-лаком

Врач Балакирева: тренд на наращивание зубов гель-лаком может вызвать аллергию
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Shutterstock

Тренд на наращивание зубов гель-лаком, который появился в социальных сетях, может привести к их потере. Об этом «Москве 24» рассказала стоматолог-ортодонт, кандидат медицинских наук, член профессионального общества ортодонтов России Мария Балакирева.

«Когда стоматолог устанавливает пломбу, он делает форму строго в соответствии с прикусом. Это важно, чтобы было смыкание с зубами-антагонистами. <...> Если пломба завышена, зубочелюстная система не будет равномерно распределять нагрузку, что может привести к повторному сколу», — сказала эксперт.

По ее словам, в этом случае скол может уйти глубже в ткань под десну, поэтому зуб придется удалить. Стоматолог добавила, что такой способ может стать причиной сильной аллергической реакции. Если гель-лак попадет в организм вместе со слюной, последствиями могут быть сильная интоксикация и анафилактический шок, отметила Балакирева.

Основатель центров инновационной стоматологии Regale в Москве Лилия Кузьменкова до этого рассказала «Газете.Ru», что кариес может возвращаться на зубы из-за ошибок в уходе за полостью рта. Среди них неправильная чистка зубов, частое потребление сахара, недостаток фтора, неправильное питание, стресс и другие.

Ранее россиянам рассказали, как не травмировать зубы при чистке.

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