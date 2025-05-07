Названы причины, из-за которых на зубах постоянно появляется кариес

Кариес может возвращаться на зубы из-за девяти ошибок в уходе за полостью рта. Среди них неправильная чистка зубов, частое потребление сахара, недостаток фтора, неправильное питание, стресс и другие, рассказала «Газете.Ru» основатель центров инновационной стоматологии Regale в Москве Лилия Кузьменкова.

«Слишком быстрая или неаккуратная чистка, отсутствие внимания к труднодоступным местам создают благоприятную среду для микробов. Нужно уделять особое внимание каждой зубной поверхности, чтобы не оставить «тихих убежищ» для бактерий. Также вызывать кариес может частое потребление сахара. Снижение его потребления – ключевой шаг к профилактике зубных заболеваний. Недостаток фтора тоже играет роль. Фтор – настоящий супергерой в борьбе за крепкую эмаль. Без него зубы теряют свою защитную броню, что делает их уязвимыми для атак микробов», — объяснила врач.

Также на здоровье зубов влияет неправильное питание. Недостаток витаминов и минералов ослабляет иммунитет эмали, а значит, и снижает сопротивляемость кариесу.

«Стресс и недостаток сна могут способствовать снижению слюноотделения, а слюна, как известно, играет важную роль в естественной защите зубов от кариеса. Но иногда дело не только в том, что мы делаем, но и в том, как устроено наше тело. Генетика может определять плотность эмали и способность организма сопротивляться микробным атакам. В таких случаях особенно важна индивидуальная программа профилактики, разработанная вашим стоматологом. Поэтому еще одной ошибкой можно назвать нерегулярные визиты к стоматологу», – рассказала врач.

Еще одна причина постоянного возвращения кариеса — это некачественные реставрации. После лечения кариеса важно, чтобы пломбы и другие реставрационные материалы были качественными и соответствовали стандартам. Плохо выполненная работа может стать «мишенью» для новых бактериальных атак.

«Нарушения при ношении ортодонтических конструкций тоже приводят к развитию кариеса. Если у вас установлены брекеты или другие корректирующие конструкции, необходимо особое внимание уделять гигиене. Остатки пищи и налет вокруг ортодонтических элементов могут способствовать развитию кариеса, даже если вы регулярно чистите зубы. Еще одна причина — неправильное использование средств гигиены. От выбора неподходящей зубной пасты до чрезмерного использования ополаскивателей – всё это может нарушать баланс микрофлоры в полости рта», – заключила врач.

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