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Врач перечислил главные продукты для здоровья суставов

Врач Шилов: клубника и авокадо необходимы для здоровья суставов
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Pexels

Людям с остеоартритом, а также тем, кто склонен к болезням суставов, стоит включить в свой ежедневный рацион виноград, чернику, голубику и клубнику, которые являются главными источниками ресвератрола, а также шоколад. Об этом kp.ru рассказал врач-диетолог РНИМУ им. Пирогова Максим Шилов.

Кроме того, необходимыми источниками полиненасыщенных жирных кислот могут выступать льняное, тыквенное, виноградное масло, а также авокадо. Последнее также поможет укрепить иммунитет, снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и замедлить старение.

Врач также посоветовал потреблять больше клетчатки из цельнозерновых каш, бобовых, семян льна, квашеной капусты и овсяных отрубей. По словам Шилова, пожилым людям или людям с саркопенией (уменьшением, нехваткой мышечной ткани) также необходимы здоровые источники белка — морская рыба, птица , нежирная говядина и постная свинина.

«Надо отметить, что у пожилых людей меняются вкусовые ощущения: они начинают хуже чувствовать различные пряные ароматы, то есть вкус трав и приправ, зато отчетливее ощущают вкус горечи. Поэтому питание пожилого человека — это всегда очень индивидуально, нужно подбирать по принципу «нравится – не нравится», — заключил эксперт.

Врач-гериатр, терапевт, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский до этого говорил, что пожилым людям не следует злоупотреблять красным мясом, бобовыми, черным чаем и кофе, потому что они могут негативно повлиять на их суставы.

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