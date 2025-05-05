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Названы продукты, которые могут навредить суставам пожилых

Врач Серебрянский: кофе и черный чай могут навредить суставам пожилых
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Pexels

Пожилым людям не следует злоупотреблять красным мясом, бобовыми, черным чаем и кофе, потому что они могут негативно повлиять на их суставы. Об этом «Москве 24» рассказал врач-гериатр, терапевт, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский.

По его словам, в этих продуктах содержится большое количество пуриновых оснований. Он пояснил, что из них образуется мочевая кислота, которая способствует развитию заболевания суставов – подагры. Врач отметил, что прежде всего стоит сдать анализы на уровень этой кислоты, а после — проконсультироваться со специалистом, который может назвать индивидуальную норму потребления мяса.

Бобовые можно включать в рацион в небольших количествах, однако, черный чай лучше заменить на зеленый, а кофе — на цикорий, отметил Серебрянский.

«Если отказаться от кофе не получается, то лучше употреблять его слабо заваренным и разбавлять молоком. При этом в день рекомендуется не более 200 миллилитров такого напитка», — заключил он.

Врач-диетолог, советник Федерального научного центра пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН Александра Суржик до этого рассказала «Газете.Ru», что для поддержания здоровья суставов в пищу можно употреблять такие продукты, как петрушка, куркумин, шпинат, бобовые, сухофрукты, орехи, семечки и другие.

Ранее была названа лучшая активность для пожилых при проблемах с суставами.

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