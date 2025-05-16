Стало известно, какие пластические операции наиболее востребованы среди россиянок

Россиянки стали чаще прибегать к пластической хирургии, чтобы скорректировать свою внешность. О самых популярных операциях kp.ru рассказала пластический хирург Мария Гамалея.

«Спрос на пластическую хирургию растет с каждым годом. Профессионализм российских врачей не уступает мировым стандартам. Пластика молочных желез, пожалуй, на вершине топа самых популярных операций у россиянок», — отметила специалист.

По ее словам, на втором месте по популярности находится блефаропластика, в ходе которой оперируют веки, на третьем — липоскульптура тела. В ходе последней врач удаляет лишний жир с живота или боков и переносит его, например, в область ягодиц.

Смас-подтяжка лица также остается в топе, теперь ее делают не только женщины старше 50-ти, но и 35-летние, добавила Гамалея. Кроме того, она включила в список абдоминопластику — удаление лишней кожи на животе.

Пластический хирург, кандидат медицинских наук Владимир Зленко до этого говорил, что липосакцию второго подбородка и коленей можно делать летом. По его словам, операция выполняется через микропроколы, которые заживают уже через 7-10 дней.

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