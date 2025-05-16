На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, какие пластические операции наиболее востребованы среди россиянок

Врач Гамалея: пластика молочных желез является самой популярной у россиянок
close
Shutterstock

Россиянки стали чаще прибегать к пластической хирургии, чтобы скорректировать свою внешность. О самых популярных операциях kp.ru рассказала пластический хирург Мария Гамалея.

«Спрос на пластическую хирургию растет с каждым годом. Профессионализм российских врачей не уступает мировым стандартам. Пластика молочных желез, пожалуй, на вершине топа самых популярных операций у россиянок», — отметила специалист.

По ее словам, на втором месте по популярности находится блефаропластика, в ходе которой оперируют веки, на третьем — липоскульптура тела. В ходе последней врач удаляет лишний жир с живота или боков и переносит его, например, в область ягодиц.

Смас-подтяжка лица также остается в топе, теперь ее делают не только женщины старше 50-ти, но и 35-летние, добавила Гамалея. Кроме того, она включила в список абдоминопластику — удаление лишней кожи на животе.

Пластический хирург, кандидат медицинских наук Владимир Зленко до этого говорил, что липосакцию второго подбородка и коленей можно делать летом. По его словам, операция выполняется через микропроколы, которые заживают уже через 7-10 дней.

Ранее россиянам рассказали, как не нарваться на некомпетентного пластического хирурга.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами