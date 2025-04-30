Россиянам рассказали, как не нарваться на некомпетентного пластического хирурга

Врач Алексанян: у пластического хирурга должны быть документы об образовании

Доктор медицинских наук, профессор, главный врач клиники Art Plastic Тигран Алексанян в интервью RuNews24.ru рассказал, как не нарваться на некомпетентного пластического хирурга. Он подчеркнул, что не стоит полагаться только на красивые обещания специалиста и впечатляющие фотографии в портфолио.

В первую очередь, эксперт посоветовал обратить внимание на образование и сертификаты хирурга — информация должна быть доступна на сайте клиники и в его личном профиле. Кроме того, стоит поискать данные о специалисте на сайтах медицинских реестров.

«Если у меня просят доказательства моего опыта, я всегда рад предоставить их», — сказал Алексанян.

Также необходимо критически оценить портфолио, продолжил он. Фотографии должны быть четкими и содержать информацию о дате операции и о пациенте.

Следует обращать внимание и на отзывы — они не должны быть только в виде восторженных высказываний, а содержать конкретную информацию, добавил профессор.

Пластический хирург, кандидат медицинских наук Владимир Зленко до этого рассказал, какие операции можно делать летом. По его словам, для теплого времени года подходит липосакция второго подбородка и коленей.

Кроме того, благодаря короткой реабилитации и минимальной травматичности летом можно делать блефаропластику, отметил врач.

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