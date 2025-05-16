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В Англии горит центр исторического автомобилестроения

На юге Англии пожар охватил центр исторического автомобилестроения
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Jamie Lashmar/PA Images/Getty Images

На юге Англии пожар охватил центр исторического автомобилестроения в графстве Оксфордшир. Об этом сообщает газета The Mirror со ссылкой на местные власти.

По словам члена местного совета Сэма Холланда, пожар начался на территории бывшей авиабазы, в комплексе Bicester Motion. На территории этого промышленного парка расположено около 50 мастерских по реставрации и реконструкции старинных и антикварных автомобилей.

В подавлении огня на данный момент принимают участие десять пожарных бригад. Они обратились с призывом к местным жителям не покидать свои дома, закрыть окна и двери — над бывшей авиабазой замечены густые клубы черного дыма.

12 мая полиция Великобритании начала расследование пожара в доме премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Первой о возгорании сообщила газета Times. Согласно информации издания, огонь повредил входную дверь здания.

Ранее мощный взрыв произошел на электроподстанции в Великобритании.

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