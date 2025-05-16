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МВД рассказало о новой схеме мошенников

МВД: у мошенников появилась новая схема с «письмами от Google»
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IgorGolovniov/Shutterstock/FOTODOM

У мошенников появилась новая схема с рассылкой «писем от Google» — ложные письма ведут на фишинговые сайты. Об этом ТАСС рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

«Уязвимость позволяет повторно отправить официальное письмо от компании, изменив при этом текст. Пользователь видит письма от no-reply@google.com, которые ведут на фишинговые сайты, замаскированные под Google, например, sites.google.com», — рассказали специалисты управления.

При этом домен sites.google.com действительно принадлежит безобидному сервису Google Sites по конструированию сайтов. Однако все созданные в нем сайты автоматически размещаются в поддомене google.com — sites.google.com. Таким образом, фишинговое письмо от мошенников идет от легитимного источника и ведет на легитимный ресурс — однако все введенные данные попадают прямиком в руки мошенников.

До этого в Чехии ликвидировали украинский мошеннический кол-центр.

Ранее полиция задержала пособников украинских телефонных мошенников в Татарстане.

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