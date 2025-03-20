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Полиция накрыла в России сеть узлов связи украинских мошенников

Полиция пресекла сеть узлов связи украинских телефонных мошенников в Татарстане

В России пресекли работу сети узлов связи, организаторы которых подменяли телефонные номера для хищения кодов доступа в приложение «Госуслуги» и оформления микрокредитов. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, организаторы сети помогали мошенникам с Украины обманывать россиян. Преступники из-за рубежа звонили гражданам и под предлогом продления договора с оператором мобильной связи выманивали коды доступа в приложение «Госуслуги». Затем от имени своих жертв они оформляли микрокредиты и для возвращения денег требовали перевести средства на «безопасные счета».

Оперативная разработка сети велась несколько месяцев, отметила Волк. В январе этого года полицейские определили, что мобильные телефоны предполагаемых мошенников зарегистрированы в Татарстане. Затем удалось найти места жительства двоих приезжих из других регионов, которые действовали по указанию куратора.

По данным следствия, подозреваемые молодые люди арендовали квартиры, установили переданное им оборудование для подмены номеров на российские, помогали в настройке и замене заблокированных SIM-карт. При обыске квартир подозреваемых полиция нашла в общей сложности 12 SIM-банков, более 2,7 тыс. SIM-карт, компьютерную технику, средства связи.

Затем полицейские вышли на след других участников нелегальной сети. Предварительно, бизнес организовали двое жителей города Чебоксары, которые указанию сообщников набирали желающих «заработать».

По данному факту полиция возбудила уголовные дела по статье о мошенничестве. Сейчас устанавливаются личности всех сообщников задержанных, а также потерпевшие от мошенников.

Ранее по наводке мошенников пенсионерка продала квартиру, поверив в замену счетчиков.

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