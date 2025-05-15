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В Москве белгородца отправили в тюрьму за планирование теракта против бойцов ВС РФ

В Москве белгородцу дали 16 лет за планирование теракта против бойцов ВС России
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Vadim Kulikov/Shutterstock/FOTODOM

В Москве военный суд приговорил 48-летнего жителя Белгородской области к 16 годам лишения свободы за планирование теракта против российских военнослужащих. Об этом сообщила прокуратура региона в своем Telegram-канале.

Второй Западный окружной военный суд выяснил, что с января по март прошлого года фигурант передавал «Русскому добровольческому корпусу» (признан в РФ террористической организацией) и военнослужащим Главного управления разведки минобороны Украины информацию о местах дислокации российских систем и маршрутах передвижения военнослужащих армии РФ, отметили в ведомстве.

Также мужчина планировал совершить теракт против российских военных с помощью подрыва гранаты и собирался отравить продукты питания, предназначенные для отправки в зону специальной военной операции.

По решению суда, первые три года фигурант проведет в тюрьме, а остальные 13 лет — в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, его оштрафовали на 100 тысяч рублей и ограничили свободу на год, добавили в прокуратуре.

В апреле Первый Западный окружной военный суд вынес приговор жителю Новгородской области, который собирался вступить в «Русский добровольческий корпус». Судья назначил наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания — в ИК строгого режима.

Ранее в Воронеже задержали юношу, записавшего поздравление в адрес украинской разведки.

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