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Суд вынес приговор россиянину, желавшему вступить в РДК

Суд в Петербурге приговорил желавшего вступить в РДК к семи годам колонии
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Shutterstock

Первый Западный окружной военный суд вынес приговор жителю Новгородской области Илье Холопову, который собирался вступить в группировку «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией) (РДК). Об этом объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила в своем Telegram-канале.

«Военный суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания в ИК строгого режима», — говорится в сообщении.

С 24 февраля 2022 года по 25 ноября 2023-го Холопов, «испытывая чувство ненависти» к России и являясь противником СВО, планировал пересечь границу с Украиной и вступить в ряды группировки «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России) или РДК. Он даже направлял «Легиону» анкету на вступление, но ему никто не ответил.

Спланированный Холоповым маршрут на Украину проходил через Санкт-Петербург, где мужчину и задержали в марте 2024 года.

До этого сообщалось, что 2-й Восточный окружной военный суд приговорил жителя Томской области Илью Катукию к 13 годам колонии за подготовку теракта на железной дороге.

Ранее в Воронеже задержали юношу, записавшего поздравление в адрес украинской разведки.

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