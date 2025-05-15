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В Курганской области мужчина во дворе стрелял по банкам, но попал сожительнице в грудь

В Курганской области мужчину задержали за стрельбу по сожительнице
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Depositphotos

Жительница Курганской области оказалась в больнице после того, как ее сожитель решил пострелять во дворе. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Шатровском округе. По данным МВД, 47-летний мужчина решил пострелять по банкам из пневматической винтовки. В этот момент рядом проходила 53-летняя женщина, которой пуля попала в грудь.

В результате пострадавшую госпитализировали с пулевым ранением. У ее сожителя после инцидента изъяли винтовку.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Фигуранта задержали.

«Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде штрафа, обязательных либо исправительных работ, ограничения свободы на срок до трех лет либо ареста на срок до шести месяцев», – сообщается в публикации.

До этого в Кировской области школьник открыл стрельбу в кафе города Вятские Поляны. В результате никто не пострадал, но заведению был причинен имущественный ущерб.

Ранее мать купила боеприпасы сыну, чтобы он устроил теракт в школе.

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