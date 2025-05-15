Кировский школьник устроил стрельбу в кафе

В Кировской области подростка подозревают в стрельбе в кафе

Школьника из Кировской области подозревают в хулиганстве. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в городе Вятские Поляны, на улице Урицкого. По предварительной информации, 14-летний молодой человек выстрелил из пускового устройства «сигнал охотника» и скрылся с места происшествия.

В результате никто из посетителей не пострадал, но молодой человек причинил владельцу имущественный ущерб, детали не уточняются.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном с применением предмета, который фигурант использовал как оружие.

«В настоящее время следователями СК проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – сообщается в публикации.

До этого в Петербурге молодые люди устроили стрельбу из окна пятого этажа. У молодых людей изъяли пневматическое оружие «Байкал». После необходимых мероприятий школьников передали родителям.

Ранее российский предприниматель устроил стрельбу в своем ночном клубе.