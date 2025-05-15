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Мать купила боеприпасы сыну, чтобы он устроил теракт в школе

В США мать купила сыну боеприпасы для нападения на школу
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Американка приобрела сыну боеприпасы для теракта в школе. Об этом сообщает ABC News.

33-летнюю женщину задержали после того, как стало известно о планах ее сына. За некоторое время до этого бабушка, у которой дома школьник часто оставался, заметила, что внук бьет молотком по боеприпасу. Сам подросток подтвердил женщине, что у него есть оружие.

«Бабушка осмотрела спальню юноши, где нашла магазины, заряженные боевыми винтовочными патронами, и магазины для пистолетов, заряженные боевыми патронами», – сообщается в публикации.

Помимо этого, женщина нашла у него самодельное взрывное устройство, надпись на котором была связана с терактом в мечети Новой Зеландии в 2019 году. Родственница обратилась в полицию.

Позже выяснилось, что мать подростка знала о его планах напасть на школьников. Она не видела проблем в его поведении и купила ему снаряжение и боеприпасы в обмен на то, что он будет нянчить младших братьев и сестер.

При этом юноша уже появлялся в школе в камуфляжной куртке и маске, но вскоре ушел, не причинив никому вреда.

Молодого человека и его мать задержали. Женщину отправили под арест, но ее освободили под залог. Судебное заседание назначено на середину июля.

Ранее в Японии на территории университета нашли неразорвавшийся снаряд.

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