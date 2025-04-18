На сайте Белого дома появилась страница об «истинном происхождении» коронавируса.

Согласно информации, опубликованной на странице, в Вашингтоне уверены в лабораторном происхождении вируса. Американские власти ссылаются на публикацию «Ближайшее происхождение SARS-CoV-2». Она якобы неоднократно использовалась должностными лицами здравоохранения и средствами массовой информации для дискредитации теории утечки COVID-19 из лаборатории, чтобы продвигать предпочтительную версию о том, что COVID-19 возник естественным образом.

В Белом доме привели пять аргументов тому, что вирус был создан искусственно в лаборатории китайского города Ухань. В частности, по словам авторов материала, коронавирус обладает «биологическими характеристиками, которых нет в природе».

Кроме того, предыдущие пандемии начинались после нескольких эпизодов попадания вируса в организм человека. В этот раз все заболевшие якобы заразились от одного контакта.

Также в Ухани расположена биолаборатория, которая давно проводит исследования атипичной пневмонии при недостаточном уровне биобезопасности. К тому же, у ученых Уханьского института вирусологии обнаружили похожие на COVID-19 симптомы в 2019 году, за несколько месяцев до появления вируса на рынке в Ухани.

«Если бы существовали доказательства естественного происхождения, они бы уже появились. Но этого не произошло», — подчеркивают авторы материала.

До этого комитет бундестага, который отвечает за контроль над разведкой, призвал кабмин Германии раскрыть информацию о возможном лабораторном происхождении коронавируса, ставшего причиной пандемии COVID-19.

Ранее ученые раскрыли механизм заражения человека первым известным коронавирусом.