Умерла актриса из фильма «Москва слезам не верит»

Советская и российская актриса Елена Земляникина-Крылатова ушла из жизни на 67-м году жизни. Об этом сообщает aif.ru.

Дочь актеров Любови Стриженовой и Владимира Земляникина умерла утром 14 мая. Отпевание состоится в субботу в 11.00 в храме Архангела Михаила и Марии Египетской в Братеево.

Елена родилась 17 декабря 1958 года. Она решила связать свою жизнь с театром и кино, как и ее родители. В 1981 году она окончила Школу-студию МХАТ и начала карьеру актрисы.

Она играла в спектаклях «Детский мир» (1982), «Героини пьес Островского» (1983), «Конец бабьего лета» (1983) и других. Кроме того, Елена отметилась эпизодической ролью в фильме «Москва слезам не верит».

По данным пресс-службы Московского городского педагогического университета (МГПУ), где работала артистка, Елена «трагически погибла». В храме Архангела Михаила и Марии Египетской, где служила актриса, сообщили, что она погибла «при трагических обстоятельствах, ДТП».

13 мая президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью заслуженной артистки России Нины Гребешковой. Всесоюзную известность актриса обрела благодаря заметным ролям второго плана в фильмах своего супруга, режиссера Леонида Гайдая: «Кавказская пленница» (врач психиатрической больницы), «Бриллиантовая рука» (жена главного героя фильма — Семена Семеновича Горбункова), «12 стульев» (Мусик и царица Тамара), «Не может быть!» (Анна Горбушкина), «Спортлото-82» (тетя Клава).

Ранее умерла актриса из сериалов «Обручальное кольцо» и «Следаки».