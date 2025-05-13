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Путин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Нины Гребешковой

Путин: Нина Гребешкова была светлым, талантливым и обаятельным человеком
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Евгений Биятов/РИА Новости

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью заслуженной артистки России Нины Гребешковой. Телеграмму российского лидера опубликовали на сайте Кремля.

«Нина Павловна была светлым, талантливым и обаятельным человеком, замечательной актрисой, которую любили многие поколения зрителей», — говорится в телеграмме президента.

В ней также сказано, что Гребешкова за свою карьеру сыграла множество ярких ролей, вошедших в историю отечественного кино. Путин отметил, что память об актрисе навсегда останется в сердцах ее родных и поклонников.

Накануне стало известно о кончине Нины Гребешковой. Актрисы не стало в возрасте 94 лет.

Нина Гребешкова родилась 29 ноября 1930 года в Москве. Ее отец, Павел Александрович, был маляром, а мать, Екатерина Ивановна, работала портнихой. Когда началась война, отец ушел на фронт, и семья переехала в Пензенскую область.

Гребешкова дебютировала в кино еще студенткой, сыграв эпизодическую роль в фильме 1950 года «Смелые люди». В 1954 году окончила ВГИК (мастерская Владимира Белокурова) и сыграла в фильме Ивана Пырьева «Испытание верности». С 1954 по 1990 год работала актрисой Театра-студии киноактера.

В фильмографии актрисы около 130 ролей. Среди них — врач психиатрической больницы в «Кавказской пленнице, или Новых приключениях Шурика», жена Семена Семеновича Горбункова в «Бриллиантовой руке», Мусик и царица Тамара в «12 стульях», Анна Горбушкина в первой новелле «Не может быть!», тетя Клава в «Спортлото-82» и другие.

Ранее умерла актриса из сериалов «Обручальное кольцо» и «Следаки».

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