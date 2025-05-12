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Умерла актриса из сериалов «Обручальное кольцо» и «Следаки»

В возрасте 54 лет умерла актриса из «Обручального кольца» Ольга Моховая
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«Форвард-Фильм»

Умерла актриса Ольга Моховая, известная российским телезрителям по сериалам «Обручальное кольцо» и «Следаки». Об этом говорится в публикации, размещенной на официальном сайте знаменитости.

«Невозможно поверить, не укладывается в сознании... Оля ушла от нас», — сообщили администраторы сайта.

Кроме того, о смерти артистки сообщил Театр имени Моссовета, где она служила более десяти лет.

Известно, что Моховой было 54 года. Информация о причинах смерти актрисы не разглашается. Также не сообщаются место и время похорон.

Ольга Моховая родилась в Москве и окончила Театральный институт имени Бориса Щукина. В Театре имени Моссовета она служила с 1993 года. На счету артистки 13 ролей в сериалах и кино, самые известные из них в «Обручальном кольце», «Следаках» и «Кодексе чести».

Кроме того, Моховая подарила свой голос одному из героев в мультсериале «Кенгуренок Рокко», который трижды номинировали на «Оскар».

4 мая стало известно о смерти народной артистки РФ Алефтины Евдокимовой. Она скончалась в возрасте 85 лет. Причины ее ухода из жизни не сообщаются.

Евдокимова в 1963 году окончила актерский факультет ВГИКа. После выпуска она служила в Малом театре, также работала в театре «Сфера». Дебют актрисы в кино состоялся в 1963 году в фильме «Серебряный тренер». Всего в ее фильмографии 40 работ.

Ранее умерла мать Шэрон Стоун.

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