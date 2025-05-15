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Саратовский рецидивист из ревности сломал возлюбленной ребра

В Балаково мужчину задержали за избиение сожительницы из ревности
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Shutterstock/FOTODOM

Житель Саратовской области стал фигурантом уголовного дела после конфликта с 30-летней сожительницей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Балаково. По предварительным данным, в этот день пара распивала алкогольные напитки. В какой-то момент мужчина приревновал возлюбленную к знакомому и стал избивать.

Женщину госпитализировали с травмой головы, переломами ребер и пневмотораксом.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, подозреваемого задержали. Известно, что фигурант уже несколько раз привлекался к уголовной ответственности. О том, по каким статьям он отбывал наказание, не уточняется.

До этого в Петербурге мужчина избил экс-супругу на шашлыках. Он приехал к бывшей жене и заметил, что она оказывает знаки внимания одному из гостей. Он отвел женщину в сторону и сказал об этом, ее оправдания разозлили его, поэтому петербуржец напал. В результате за это мужчина получил четыре года условно.

Ранее в Волжске юноша из ревности избил и изрезал ножом двух подростков.

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