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В Петербурге бывший муж приревновал женщину к гостю на шашлыках и избил ее

В Петербурге мужчина из ревности избил бывшую супругу на шашлыках
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Shutterstock

Петербуржец стал фигурантом уголовного дела после отдыха с экс-возлюбленной на шашлыках. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Пара официально разошлась чуть более чем за год до инцидента, у них осталась дочь, с которой отец мог видеться. В день инцидента девочка рассказала, что вместе с матерью они отправились с ее друзьями на шашлыки.

Мужчина приехал на место и обратил внимание на то, как его бывшая супруга общается с одним из молодых людей. Он вышел из машины, отвел экс-возлюбленную в сторону и заявил, что женщина якобы проявляет повышенный интерес к мужчинам на глазах у дочери.

Ее оправдания только разозлили бывшего партнера. Мужчина стал наносить удары бывшей жене, затем, когда она упала на землю, продолжил избивать, всего он нанес более 20 ударов.

Позже мужчина скрылся с места. Впоследствии он осознал произошедшее и выплатил пострадавшей 270 тысяч рублей за лечение. Известно, что ранее, несмотря на развод, фигурант также ревновал экс-супругу.

Суд приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы условно.

Ранее полицейский в Бразилии выстрелил в мужчину, посмотревшего на его девушку.

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