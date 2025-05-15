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Назван город, выбранный столицей «Серебряного ожерелья России»

Глава Ленобласти Дрозденко: Тихвин стал столицей «Серебряного ожерелья России»
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Shutterstock/FOTODOM

Столицей туристического проекта Ленинградской области «Серебряное ожерелье России» в этом году выбран город Тихвин, который был впервые упомянут в летописях еще в 1381 году. Об этом сообщили в правительстве региона.

«Тихвин — город с уникальной историей, где переплелись духовные традиции, культурное наследие и военная слава», — сказал глава Ленинградской области Александр Дрозденко.

По его словам, новая столица готовит для туристов интересные мероприятия и программы. Областной бюджет выделит средства на благоустройство и окажет поддержку в организации мероприятий. Проект «Серебряное ожерелье России» должен привлечь внимание россиян к такому важному духовному и культурному центру, как Тихвин.

9 июля Тихвину будет официально присвоен статус туристической столицы. Дата выбрана не просто так — в этот день празднуется явление Тихвинской иконы Божией Матери и ее возвращение в Россию.

В 2025 году в Ленинградской области статус столицы получат сразу три города: Гатчина — по уставу, Кириши — столица дня рождения Ленобласти, Тихвин — столица «Серебряного ожерелья России».

В апреле сообщалось, что рядом с Богородичным Успенским монастырем в Тихвине может появиться гостиница. По данным газеты «Коммерсантъ», постройкой отеля планирует заняться один из крупнейших гостиничных операторов Cosmos Hotel Group. Журналисты утверждают, что группа уже зарегистрировала компанию ООО «Космос Отель Тихвин». Предполагается, что она займется развитием туризма в городе. В беседе с «Ъ» аналитики высказали мнение, что группа либо вложит свои средства, либо привлечет соинвестора, который может заняться управлением гостиницей, когда ее достроят.

Ранее сообщалось о введении туристического налога в ряде районов Ленинградской области.

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