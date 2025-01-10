С петербуржцев возьмут налог за поездки в Ленобласть

С 1 января 2025 года в ряде районов Ленинградской области вводится туристический налог, сообщает комитет по культуре и и туризму Ленинградской области. Теперь с желающих приехать и посмотреть достопримечательности дополнительно возьмут 1% от стоимости проживания.

«В 2025 году налоговая ставка составит 1% от стоимости проживания. Турналог платить будут организации и физлица, которые предоставляют услуги по проживанию путешественникам. Он исчисляется в процентах от стоимости этой услуги, однако должен составлять не менее 100 рублей за сутки», — говорится в сообщении Комитета.

Налог введен на всей территории Приозерского и Выборгского районов, а также Сосновоборского округа.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин одобрил Концепцию развития автомобильного туризма, рассчитанную до 2035 года.

Документ предполагает создание соответствующей инфраструктуры для автопутешествий и интерактивного сервиса для планирования подобных поездок. Глава правительства отметил, что автомобильные путешествия должны быть комфортными для людей.

В концепции предусмотрено два этапа реализации. На первом (в 2024–2025 годах) будут разработаны основные программы и план мероприятий. Также начнется работа над созданием интерактивной карты с автомобильными маршрутами, пилотным станет маршрут Санкт-Петербург – Владивосток.

Второй этап рассчитан до 2035 года. На этом этапе планируется совершенствование законодательства и мер господдержки, увеличение сети автотуристических маршрутов.

Ранее Минэкономики отметило необходимость резкого расширения рынка проката автодомов.