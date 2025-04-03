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У монастыря в Ленобласти планируют возвести новый отель

«Ъ»: Cosmos Hotel Group планирует построить гостиницу у монастыря в Тихвине
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Александр Юрьев/РИА Новости

Рядом с Богородичным Успенским монастырем в Тихвине Ленинградской области может появиться гостиница. По данным газеты «Коммерсантъ», постройкой отеля планирует заняться один из крупнейших гостиничных операторов Cosmos Hotel Group.

Журналисты утверждают, что группа уже зарегистрировала компанию ООО «Космос Отель Тихвин». Предполагается, что она займется развитием туризма в городе.

В беседе с «Ъ» аналитики высказали мнение, что группа либо вложит свои средства, либо привлечет соинвестора, который может заняться управлением гостиницей, когда ее достроят.

До этого вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян рассказал, что лучшими направлениями для летнего отдыха внутри России в 2025 году станут Санкт-Петербург, Калининград, Карелия, Сочи, Геленджик и Крым.

Он отметил, что желающим недорого отдохнуть лучше планировать отпуск после майских праздников. По его словам, тогда поездка обойдется в два раза дешевле, чем в июне-июле.

Ранее в России приняли закон о железнодорожном туризме.

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