В Турции зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение произошло в городе Конье в Турции. Об этом сообщается на сайте Управления по ликвидации стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).

По данным ведомства, подземные толчки были зафиксированы в 15:46 (совпадает с мск). Их магнитуда составила 5,2.

Другие подробности пока не поступали.

14 мая подземные толчки были зарегистрированы в столицах сразу трех государств — Ливана, Сирии и Египта. Как писали РИА Новости, в Бейруте произошли два подземных толчка. Еще несколько подземных толчков зафиксировали в Дамаске и один — в Каире.

За день до этого Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (Ingv) сообщил, что в районе города Неаполя произошло землетрясение магнитудой 4,4. Позже здесь зарегистрировали еще один подземный толчок магнитудой 3,5.

Как рассказали в Ingv, местные жители отчетливо ощутили произошедшие землетрясения. При этом издание Mattino писало, что властям пришлось эвакуировать учеников нескольких школ и студентов университета Фридриха II в Неаполе, чтобы обеспечить их безопасность.

Ранее у берегов северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,5.