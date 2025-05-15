На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Турции зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,2

AFAD: в турецком городе Конье произошло землетрясение магнитудой 5,2
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Землетрясение произошло в городе Конье в Турции. Об этом сообщается на сайте Управления по ликвидации стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).

По данным ведомства, подземные толчки были зафиксированы в 15:46 (совпадает с мск). Их магнитуда составила 5,2.

Другие подробности пока не поступали.

14 мая подземные толчки были зарегистрированы в столицах сразу трех государств — Ливана, Сирии и Египта. Как писали РИА Новости, в Бейруте произошли два подземных толчка. Еще несколько подземных толчков зафиксировали в Дамаске и один — в Каире.

За день до этого Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (Ingv) сообщил, что в районе города Неаполя произошло землетрясение магнитудой 4,4. Позже здесь зарегистрировали еще один подземный толчок магнитудой 3,5.

Как рассказали в Ingv, местные жители отчетливо ощутили произошедшие землетрясения. При этом издание Mattino писало, что властям пришлось эвакуировать учеников нескольких школ и студентов университета Фридриха II в Неаполе, чтобы обеспечить их безопасность.

Ранее у берегов северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,5.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами