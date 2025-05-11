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У берегов северных Курил произошло землетрясение

Сейсмолог Семенова: вблизи северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,5
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Екатерина Аристархова/РИА «Новости»

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло у берегов северных Курил. Об этом РИА Новости сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

Она рассказала, что толчки были зафиксированы в Охотском море 11 мая в 16:00 по местному времени (8:00 мск). Эпицентр землетрясения находился в 39 километрах севернее города Северо-Курильск на острове Парамушир. Очаг залегал на глубине 127 километров. Тревога цунами не объявлялась.

До этого издание Daily Mail со ссылкой на исследования ученых сообщило, что на западном побережье США может произойти мощное землетрясение магнитудой выше девяти баллов, которое приведет к разрушительному цунами. Ученые связали угрозу с активностью 970-километрового подводного разлома, растянувшегося от Канады до Калифорнии.

По оценкам специалистов, высота волн цунами может достичь 30 метров, что приведет к массовым разрушениям и тысячам жертв в прибрежных зонах Северного Орегона, Вашингтона и Южной Британской Колумбии. Из-за загрязнения воды и химических выбросов могут пострадать даже отдаленные штаты.

Ранее концерт Metallica вызвал землетрясение.

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