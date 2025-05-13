«Температурный перелом»: жителям Москвы и Подмосковья спрогнозировали потепление

Синоптик Ильин: на этой неделе в столичном регионе потеплеет до +20 градусов

В столичном регионе очередная неделя началась с похолодания, ожидаются даже ночные заморозки. Этот холод принес ветер из Арктики, который будет формировать погоду почти всю текущую неделю, рассказал синоптик и метеоролог Александр Ильин. Однако ближе к выходным произойдет «температурный перелом», в Москву и регион вернется тепло, рассказал он 360.ru.

По словам синоптика, в конце апреля на европейскую территорию России прибыл арктический воздух, затронув московский регион, который оказался в тыловых, самых холодных частях циклонов. На этом фоне на двух метеостанциях Москвы отметили снижение температуры до -0,8 градуса.

Днем во вторник и среду воздух уже прогреется до +8…+13 градусов. А основной температурный перелом Ильин спрогнозировал на четверг, 15 мая. В этот день воздух прогреется уже до +14…+17 градусов, что уже ближе к климатической норме, хотя до нее не хватает еще двух градусов.

«Наиболее теплыми днями станут пятница и суббота, 16 и 17 мая, когда воздух прогреется до уровня +18… +20. Про воскресенье сказать сложно: не исключено, что на стыке второй и третьей декады снова придет похолодание», — рассказал метеоролог.

В целом до конца мая периоды потепления и похолодания будут чередоваться. Так, по словам синоптика Александра Шувалова, сначала температура вырастет до +15…+18 градусов, затем до +20 градусов, а потом вернется к 15-градусной отметке.

«До конца месяца выше +22 и +23 температура так и не поднимется. То есть май, вопреки всем прогнозам, ожидается достаточно холодным», — отметил он, пояснив, что основной поток воздуха в столицу идет с северо-запада и севера.

Напомним, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупреждал, что в ближайшие дни на европейской территории России прогнозируется похолодание с температурой на 2-7 градусов ниже климатической нормы. Наиболее значительные отклонения ожидаются в центральных регионах — до 4-7 градусов ниже майских норм. На Волге температура опустится на 3-4 градуса, на Урале — на 2-4 градуса, а в южных областях европейской части страны — на 3-4 градуса.

Ранее сообщалось, что в Сибири и на Дальнем Востоке началось похолодание.