Москвичам рассказали, когда холод покинет столицу

Вильфанд: с пятницы в Москве произойдет потепление до +20°С

С пятницы, 16 мая, в столицу вернется майское тепло и погода будет близка к норме. Об этом «Ленте.ру» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«С 16 мая воздушные массы перемещаются с юга, юго-востока, умеренно теплые. Ночные температуры в Москве уже +8...+10°С, и до конца недели они будут около +10°С. И дневные температуры от +16...+20°С», — рассказал собеседник портала.

По словам эксперта погоды, на грядущих выходных воздух в столице прогреется до +12°С, тогда как днем столбики термометров могут подняться до отметки в +19°С.

Также научрук Гидрометцентра отметил, что в выходные прогнозируются осадки.

В свою очередь синоптик и метеоролог Александр Ильин заверил жителей столицы, что ближе к выходным произойдет «температурный перелом» и в город вернется тепло. По словам эксперта, очередная неделя началась с похолодания из-за того, что ветер принес холод из Арктики, который будет формировать погоду почти всю неделю.

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