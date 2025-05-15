В России признали экстремистом лягушонка Пепе

Мем с лягушонком Пепе в радужном парике признали символикой запрещенного экстремистского движения ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), говорится в карточке суда.

Суд в Новгородской области оштрафовал местного жителя Георгия Резанкова по статье о демонстрации экстремистской символики за изображение лягушонка, а также за фото немецких активисток Клары Цеткин и Розы Люксембург.

Поводом для штрафа стали две фотографии, которые Резанков сохранил к себе в альбом в социальной сети «ВКонтакте». Участковый, составивший протокол, заявил, что среди сохраненных картинок были «лягушка Пепе из комиксов, на голове которой надет шестицветный парик», что указывает на демонстрацию символики ЛГБТ, тогда как на второй — «историческая фотография» Цеткин и Люксембург с изображением шестицветного флага.

Как следует из карточки суда, Резанков вину не признал, указав, что умысла на совершение правонарушения не имел. Обвиняемый пояснил, что фотография лягушки в парике радужного цвета является мемом про клоуна Пепе, который позднее перерос в прозвище Хонклер, и не имеет никакого отношения к экстремистскому движению. Кроме этого, фотографии были сохранены еще в 2020 году, когда ЛГБТ не было признано экстремистской организацией.

В ходе судебного заседания судья постановила, что Резанков совершил длящееся правонарушение, поскольку он был обязан «привести свою страницу в соответствие с законодательством», и назначила штраф в размере 1,5 тысячи рублей.

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Ранее в Москве арестовали организатора ЛГБТ-туров.