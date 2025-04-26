Художницу из Тагила арестовали за «радужный эмодзи». Ее обвиняют в ЛГБТ-пропаганде

Суд в Екатеринбурге арестовал художницу Алису Горшенину на 10 суток за демонстрацию запрещенной символики в социальных сетях, а также за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и дискредитацию российской армии. Этот арест стал продолжением ее конфликтов с властями, связанных с активизмом и участием в громких акциях и выставках, в том числе в «Ельцин-центре».

Суд в Екатеринбурге арестовал художницу Алису Горшенину, известную под псевдонимом HUA. Ее задержали на 10 суток по обвинению в демонстрации запрещенной символики, а также по ряду других административных правонарушений, связанных с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений (ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ).

По данным уральских СМИ, в ее социальных сетях нашли значок «радужный эмодзи». Telegram-канал УРАЛLIVE уточняет, что в отношении художницы также составлен протокол о дискредитации российской армии (ч. 1. ст. 20.3.3 КоАП РФ). Суд должен состояться 5 мая.

Этот арест стал не первым для Горшениной. В 2022 году художницу оштрафовали на 35 тыс. рублей за дискредитацию Вооруженных сил России. Дело было заведено из-за антивоенной акции: девушка стояла на улице с белой розой и лентой, содержащей надписи против военного конфликта.

«Ельцин-центр» и Pussy Riot

Судебные процессы вокруг Горшениной выходят за рамки ее онлайн-активизма. Художница регулярно участвовала в выставках, в том числе в «Ельцин-центре». В 2023 году в центре прошла выставка Горшениной, названная «Пугало стояло в центре вспаханного поля». Критики, включая известного кинорежиссера Никиту Михалкова, обвиняли художницу в демонстрации опасной тенденции, когда искусство размывает границы между нормой и крайностями.

«Основная часть экспозиции — выпотрошенные чучела и сшитые органы человека. Можно над этим бесконечно смеяться, но на самом деле это очень опасная тенденция, когда абсолютно все в буквальном смысле — например, мусор — может считаться искусством», — обрушился тогда с критикой на художницу кинорежиссер.

Не последнюю роль в скандале сыграло ее сотрудничество с группой Pussy Riot. В одном из клипов, над которым работали Горшенина и Pussy Riot, говорилось о растаптывании останков бойцов специальной военной операции (СВО), а также о поджоге Останкинской телебашни.

Реакция общественности и власти

После того как ее работы стали предметом обсуждения в СМИ, «Ельцин-центр» оказался под пристальным вниманием властей. Общественность неоднократно выражала обеспокоенность по поводу возможной экстремистской деятельности Горшениной, и даже инициировала проверки на предмет связи с иностранными агентами. Так, в мае 2024 года общественники написали обращение в ФСБ, Генпрокуратуру и Минкультуры из-за мастер-класса Горшениной. В связи с предостережением прокуратуры Верх-Исетского района Екатеринбурга мероприятие в итоге было отменено.

«В общих словах — профилактика возможной экстремистской деятельности», — заявила пресс-служба, комментируя причины отмены мастер-класса.

В 2023 году российский Минюст проверял «Ельцин-центр» на предмет деятельности иностранного агента. Запрос о признании музея иноагентом направлял депутат Госдумы Андрей Альшевских еще 26 сентября 2022 года.

В итоге в министерстве заявили, что провели «глубокую проверку», но не нашли причин признать площадку иноагентом. Там отметили, что бюджет центра «незначительный» и полностью подотчетен.