Трехлетний мальчик откусил ртутный градусник в российском городе

В Твери малолетний попал в больницу, откусив ртутный градусник. Об этом сообщает Tverigrad.ru.

Инцидент произошел во время майских праздников. Трехлетний ребенок откусил ртутный градусник, и ему вызвали бригаду скорой помощи.

Прибывшие на место медики оказали ребенку помощь, а затем доставили его вместе с родителями в стационар. Информации о состоянии мальчика не поступало.

До этого в Оренбургской области трехлетняя девочка разгрызла ртутный градусник. Ее доставили в одну из городских больниц с подозрением на инородное тело в желудочно-кишечном тракте, и тогда выяснилось, что она откусила наконечник градусника, когда осталась без присмотра. Врачи решили оставить ребенка под наблюдением. ГУ МВД России по региону организовало проверку по факту случившегося с малолетней.

Ранее в Петербурге годовалый ребенок раскусил ртутный градусник и попал в больницу.