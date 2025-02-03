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В Оренбургской области ребенок разгрыз и проглотил наконечник ртутного градусника

В Оренбургской области трехлетняя девочка разгрызла ртутный градусник
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Depositphotos

В Гае Оренбургской области ребенок играл с градусником и оказался в больнице, откусив наконечник прибора. Об этом сообщает портал OrenDay.

В одну из городских больниц был доставлен трехлетний ребенок с подозрением на инородное тело в желудочно-кишечном тракте. Выяснилось, что девочка осталась без присмотра, добралась до ртутного градусника и откусила наконечник.

Врачи решили оставить ребенка под наблюдением. Подробности о ее состоянии неизвестны. По факту произошедшего проверку проводит региональное МВД.

До этого сообщалось, что хирурги городской детской клинической больницы Омска спасли двухлетнего мальчика, который проглотил 70 магнитных шариков от игрушки. Операция длилась более четырех часов, магниты успели притянуться друг к другу в плотное кольцо, произошла перфорация кишечника. Хирургам удалось извлечь все 70 шариков.

Ранее нижегородские врачи вытащили кость из дыхательных путей полуторагодовалого ребенка.

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