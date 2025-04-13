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Годовалый ребенок раскусил ртутный градусник в Петербурге и попал в больницу

В Петербурге годовалый ребенок раскусил ртутный градусник и попал в больницу
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Depositphotos

В Петербурге маленький ребенок попал в больницу, раскусив ртутный градусник. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел в квартире одного из домов на Горной улице в Приморском районе. По словам матери годовалого ребенка, он откусил наконечник ртутного градусника, и после этого малолетнего решили отправить в детскую больницу на осмотр.

Информации о состоянии ребенка не поступало. В квартире, где все случилось, теперь придется провести демеркуризацию.

До этого в Оренбургской области трехлетняя девочка разгрызла и проглотила наконечник ртутного градусника, когда осталась без присмотра. Врачи решили оставить ребенка под наблюдением. Подробности о ее состоянии неизвестны. Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку по факту случившегося.

Ранее в Ленобласти шестилетняя девочка проглотила воздушный шарик.

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