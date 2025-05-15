В Кузбассе чиновники «‎забыли» про День Победы и решили отметить его позже

В поселке Усть-Анзас Таштагольского района Кемеровской области местные чиновники «‎забыли» про День Победы и решили отметить его позже. Об этом сообщает Telegram-канал «‎Новая Шория».

По данным канала, в день праздника никаких мероприятий не было, однако власти решили провести их позже, 15 мая. В этот день в поселок прибыл глава района Андрей Орлов, следует из сообщения.

«Быстренько быстро к памятнику, потом посадили всех, сказали вступительную речь — типа вот 9 мая мы всегда отмечаем. Короче, хотят показать, что что-то делается. И дальше поехали. Когда народ начал наезжать по своим вопросам, камеру они, естественно, выключили», — рассказал каналу местный общественник Андрей Байлагашев (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).

Накануне сообщалось, что мэр Краснодара Евгений Наумов обрадовался виду «большого количества могил с красными звездами». Так он прокомментировал реконструкцию части Всесвятского кладбища. Впоследствии чиновник исправил свою публикацию, заменив начало цитаты на «Приковывают внимание и красные звезды на могилах».

Ранее мэр Сибая выразил соболезнования с празднованием дня Башкортостана.