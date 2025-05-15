В Екатеринбурге задержали заместителей экс-главы УФНС по Свердловской области

Правоохранители задержали в Екатеринбурге нескольких бывших заместителей экс-руководителя управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по Свердловской области Сергея Логинова, который обвиняется в получении крупной взятки. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, сотрудники правоохранительных органов провели обыски у заместителей Логинова. Их задержали, сейчас они дают признательные показания.

Источник ТАСС уточнил, что обыски и задержания прошли в «пригородах Екатеринбурга, в том числе в курортной зоне».

«Участников следственных действий поразила роскошь, с которой жили подчиненные Логинова», — отметил он.

По данным собеседника агентства, сам Логинов с декабря 2024 года, предположительно, проживает в Объединенных Арабских Эмиратах.

15 мая стало известно, что Ленинский районный суд Екатеринбурга заочно арестовал Логинова 23 апреля. Чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Как уточнили в инстанции, мера пресечения в виде заключения под стражу назначена сроком на два месяца, но с момента возможной экстрадиции обвиняемого в Россию.

15 апреля сообщалось, что МВД России объявило Логинова в розыск.

Весной прошлого года правоохранительные органы сообщали, что 21 мая в Екатеринбурге в ходе расследования уголовного дела были задержаны Логинов и экс-начальник УЭБиПК ГУ МВД по Свердловской области Андрей Дьяков. По словам представителя полиции, по местам службы и месту жительства задержанных проходили обыски. Позднее в ФНС сообщения о задержании Логинова опровергли.

Ранее главу новосибирского минпромторга арестовали по делу о превышении полномочий.