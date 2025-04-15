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Экс-глава налоговой службы Свердловской области объявлен в розыск

МВД: экс-главу УФНС по Свердловской области Логинова объявили в розыск
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Александр Кряжев/РИА Новости

МВД России объявило в розыск экс-начальника управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по Свердловской области Сергея Логинова. Это следует из базы ведомства, передает ТАСС.

«Основание для розыска: разыскивается по статье Уголовного кодекса», — указано в базе.

По какой статье ведется розыск Логинова, не уточняется.

Весной прошлого года правоохранительные органы сообщали, что 21 мая в Екатеринбурге в ходе расследования уголовного дела были задержаны Логинов и экс-начальник УЭБиПК ГУ МВД по Свердловской области Андрей Дьяков. По словам представителя полиции, по местам службы и месту жительства задержанных проходили обыски. Позднее в ФНС сообщения о задержании Логинова опровергли.

До этого в розыск объявили российского миллиардера, бывшего владельца Соликамского магниевого завода (СМЗ) Петра Кондрашева. По данным Baza, его якобы обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и фальсификации доказательств по гражданскому делу.

Ранее следователи объявили в розыск российского «хлопкового короля».

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