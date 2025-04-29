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В США обвинили «Википедию» в манипулировании информацией об истории

Прокурор Мартин обвинил «Википедию» в манипулировании данными об истории США
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Global Look Press

Федеральный прокурор округа Колумбия Эдвард Мартин обвинил популярную онлайн-энциклопедию «Википедия» в пропаганде и манипулировании информацией об истории США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP.

В письме Мартина в адрес фонда Wikimedia сказано, что манипуляция информацией на платформе включает переписывание ключевых исторических событий и биографических данных нынешних и бывших американских лидеров, а также «других вопросов, затрагивающих нацбезопасность и интересы США».

По словам прокурора, такой подход противоречит образовательной миссии организации. Мартин направил Wikimedia около 10 вопросов о практике поддержания фондом прозрачности, ответственности и безопасности при размещении информации. Он хочет получить ответы на них к середине мая.

Прокурор Мартин намерен определить, можно ли считать действия организации нарушением ее безналогового статуса.

Минюст РФ 7 марта исключил некоммерческое партнерство «Викимедиа.ру» из перечня иноагентов.

До этого американский предприниматель Илон Маск напомнил о своем предложении «Википедии» сменить название за $1 млрд.

Ранее актриса Лариса Лужина перенесла сердечный приступ из-за мошенников «из Википедии».

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