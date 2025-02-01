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Из «Википедии» удалили статью о расправе ВСУ над мирными жителями в Курской области

«Википедия» удалила статью о резне ВСУ в курском селе Русское Поречное
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Depositphotos

Интернет-энциклопедия «Википедия» удалила статью о резне, которую Вооруженные силы Украины (ВСУ) устроили в селе Русское Поречное в Курской области. Такие данные появляются при попытке открыть соответствующую страницу сайта, в этом убедился корреспондент «Газеты.Ru».

«К сожалению, эта страница была удалена в течение последних 24 часов (что это значит?). Ниже для справки приведены журналы удаления, защиты и переименования для этой страницы», — говорится при посещении сайта «Википедии».

Также на странице энциклопедии по статье о Русском Поречном говорится, что материал удалил 17-летний украинский модератор, который проживает в Австралии.

31 января официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что пять военных ВСУ при вторжении в Курскую область расправились над 22 мирными жителями Русского Поречного. На этом фоне против них было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая совершение террористического акта.

Позднее Следственный комитет России в своем Telegram-канале опубликовал видео допроса украинского пленного Евгения Фабрисенко, причастного к массовым расправам над жителями Русского Поречного в Курской области.

Ранее Зеленского обвинили в сокрытии информации о пытках в ВСУ.

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