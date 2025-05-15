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Посольство России следит за ситуацией с задержанными в Египте гражданами РФ

Посольство РФ отслеживает ситуацию с задержанными в Египте россиянами
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Unsplash

Посольство РФ в Каире отслеживает ситуацию с задержанными в Египте соотечественниками, содействуя их скорейшему освобождению. Об этом сообщается в пресс-релизе диппредставительства, передает РИА Новости.

«Египетские правоохранители в рамках противодействия террористическим угрозам проводят рейды по проверке временно находящихся на территории страны иностранных граждан. Консульские сотрудники постоянно отслеживают ситуацию с арестованными гражданами России и содействуют их скорейшему вызволению», — отмечается в публикации.

14 мая СМИ сообщили о массовых задержаниях россиян, казахстанцев и узбекистанцев в Египте. По информации Telegram-канала «Осторожно, новости», правоохранители устраивают облавы у учебных заведений, задерживают студентов, а после депортируют — в том числе тех, кто находится в стране законно. В посольстве Узбекистана заявили, что мероприятия связаны с усилением контроля за соблюдением миграционного законодательства.

Ранее россиянин угнал роскошную яхту во Флориде и попытался сбежать на Багамы.

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