Россиянин угнал роскошную яхту во Флориде и попытался сбежать на Багамы

В США задержали россиянина по подозрению в угоне роскошной яхты. Об этом сообщает NBC Miami.

Инцидент произошел в понедельник, 5 мая, в штате Флорида. По данным полиции, задержанным оказался 29-летний гражданин России Николай Вилков, который не говорит по-английски. Его поймали при попытке угнать роскошную яхту с пристани Blowing Rocks в округе Мартин, предварительно, для дальнейшего побега на Багамские острова.

«Мы пытаемся выяснить, откуда он приехал, что он делал [в США] и что он пытался сделать с судном. У нас есть много вопросов», — отметил шериф округа Джон Буденсик.

По его словам, Вилков проигнорировал требования остановиться и был полон решимости пройти через пролив Хоуб-Саунд, но в итоге его все же удалось перехватить. Кому принадлежит угнанное россиянином судно, не уточняется. Сейчас его допрашивают при участии русскоязычного переводчика.

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